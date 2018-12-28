Bayramiç'te, Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutuldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'nci yıldönümünde okutulan mevlit ile anıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği Bayramiç ilçesinde, ölümünün 82'nci yıldönümünde anıldı. Bayramiç Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy için, babasının görev yaptığı Karşıyaka Camiinde, Cuma namazı sonrası mevlit okutulup, halka pilav dağıtıldı.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, ''İlçemizde her yıl Mehmet Akif Ersoy'u anıyoruz. Bu yıl da mevlit okutup, halkımıza pilav ikramında bulunduk. İstiklal Marşımızın yazarı ve hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u, ölümünün 82'nci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Bayramiç halkı olarak, Mehmet Akif Ersoy'un hemşehrimiz olmasıyla iftihar ediyoruz” dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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