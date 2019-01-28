Bayramiç'te, 'Hayy Meraklı Çocuk' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda sahnelenen 'Hayy Meraklı Çocuk' adlı tiyatro oyunu, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, yarıyıl tatili nedeniyle öğrencilere karne hediyesi olarak tiyatro sürprizi yaptı. Belediye Düğün Salonu'nda 2 seans olarak gösterime sunulan 'Hayy Meraklı Çocuk' adlı tiyatro oyununu izleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Öğrencilere karne hediyesi olarak, satranç turnuvası düzenledikten sonra bu kez de tiyatro gösterisi sunduklarını belirten Başkan Arslan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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