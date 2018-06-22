Bayramiç'e anaokulu müjdesi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Belediye Başkanı AK Parti Sadettin Arslan, ilçede Menderes Mahallesine yapılacak olan anaokulunun müjdesini verdi.

Bayramiç Belediyesi tarafından Menderes Mahallesine yapılması planlanan anaokulunun ihalesi 6 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olması beklenen anaokulu 5 ay içinde tamamlanıp, hizmete açılacak. Zemin artı 1 kat şeklinde gerçekleşecek olan anaokulu projesi, oyun alanlarının da olduğu 4 derslik 1 yemekhaneden oluşacak.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "İlçemiz için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim, sağlık, sosyal, spor, tarım ve tarihi projelerimizle ilçemizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Bayramiç değişiyor ve gelişiyor. Eğitim alanında yapılan bu proje ile çocuklarımızın, zorunlu eğitim öncesi sağlam bir alt yapı ile eğitim öğretim hayatlarına başlamalarını istiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük destek veren Sayın Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a çok teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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