Bayramiç Atatürk Stadyumu yenilendi

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ın çabaları sonucu, Atatürk Stadyumu’nun toprak zemini suni çime dönüştürüldü, depreme dayanıksız tribünü yenilendi, 500 kişilik ek tribün yapıldı ve ışıklandırılarak modern hale getirildi.

Bayramiç Atatürk Stadyumu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın desteğiyle yenilendi. Temmuz ayında yapılan ihale sonucu her köşeye aydınlatma direği dikildi. Toplam 48 projektör ile stadyum ışıklandırıldı. Mevcut tribün yenilendi, deplasman seyircisi için karşısına 500 kişilik yeni tribün ve maçları izlemeye gelen taraftarlar için tuvalet yapıldı. Yaklaşık 750 bin TL’ye mal olan proje ile Bayramiç Atatürk Stadyumu modern bir görünüme kavuştu.

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, gençlere önem verdiklerini belirterek, “İlçemiz Atatürk Stadyumu`nu, Bakanlığımız tarafından daha önce aldığımız yatırımlar ile yenilemiştik, Stadyumda oynanan maçlara gelen misafir takım taraftarı için tribün eksikliği yaşanıyordu. Işıklandırma yetersizliği sebebiyle futbol takımımız akşam antrenman yapabilme imkanına sahip değildi. Stadyumumuz 1000 kişilik tribünleri ve ışıklandırması ile çok daha modern hale geldi. Spor ve sporcuya desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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