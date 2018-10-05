Bayram'ın annesi Adile Erol: Bize çok çiçek getiriyordu artık sıra bizde

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), () - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan Bayram Erol'un (8) annesi Adile Erol, oğluna ait 3 kemik parçasının toprağa verildiği mezarını ziyaret ederek, ''Bayram bize çok çiçek getiriyordu artık sıra bizde. Biz getireceğiz çocuğumuza çiçeğimizi" dedi.

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kaybolmuş, yaklaşık 3 yıl boyunca güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen çocukların izine rastlanılmamıştı. Ancak kısa süre önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mayıs ayında, Kelkit Çayı'ndaki çalışmaları sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Ankara'da yapılan DNA test sonuçlarından, bulunan kemiklerin, Tokat Reşadiye'de kaybolan çocuklara ait olabileceği düşünülerek, ailelerden de DNA örnekleri alındı. Testler sonucunda bulunan 3 kemiğin, kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu anlaşıldı ve gözyaşları içinde 3 gün önce toprağa verildi

'BİR ANNE İÇİN ÇOK ZOR'

Bayram Erol'un annesi Adile Erol ve yakınları, ellerinde çiçeklerle Bayram'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Gözyaşları tutmayan anne Adile Erol, oğlunun mezar tahtasını öptü. Bayram'ın mezarı başında dua eden anne Adile Erol, ayrılırken, "Hadi oğlum görüşürüz" dedi. Çocuğuna böyle de olsa kavuştuğunu dile getiren Adile Erol, "Hiç bulamamak, hiç görememek daha kötüydü. Ama şimdi en azından gelip, onun ruhuna dua okuyacağımız bir mezarı oldu. Allah'a şükür. Böyle olmasını istemezdim. Takdir-i ilahi yani. Bir anne için çok zor" diye konuştu.

'ÇİÇEKLERİ ÇOK SEVİYORDU'

Bayram'ın çiçekleri çok sevdiğini ve bu yüzden çiçek getirdiklerini belirten Adile Erol, "Çiçeği babası dün yaptırmış. Sağ olsun süslemiş. Bayram bize çok çiçek getiriyordu. Artık sıra bizde. Biz getireceğiz çocuğumuza çiçeğimizi. Her zaman çiçek topluyordu ve eve getiriyordu. Herkese çiçek veriyordu. Herkes çocuğuna bundan sonra daha çok sahip çıksın. Biliyorsunuz yürekler yandı. Başka çocuklara da kötü şeyler oldu. Onların da ailelerine Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

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