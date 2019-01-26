Bayraktar yeniden Fiskobirlik başkanı seçildi

FİSKOBİRLİK'in 80'in Olağan Genel Kurulu gerçekleşirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda yeninden yönetim kurulu başkanı seçilen Lütfi Bayraktar, “El birliği ve güç birliği olmazsa bu işler tek başına çabayla olacak işler değil. Bu anlamda destek istiyoruz. Fiskobirlik iyi yolda, ben istiyorum ki daha iyi olsun" dedi.

Fiskobirlik’in 80'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Coşkun, delegeler ve davetliler katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın divan başkanlığı yaptığı genel kurulda konuşan Bayraktar, hükümetin üreticiye verdiği doğrudan gelir desteğinin soruna çözüm olmadığını belirtti. Hükümetin 2009’dan bu yana üreticiye 7,5 katrilyon lira fındık için destek verdiğini kaydeden Bayraktar, “Peki herhangi bir sorun çözüldü mü, çözülmedi. Bir kısım sanayicinin ve bir kısım bürokratın görüşleriyle eğer fındık piyasasını kontrol etmeye çalışırsanız, hükümet yine devasa para harcar, ama fındığın sorunu çözülemez. O nedenle işi adresine sormak lazım” diye konuştu.

Bayraktar, Fiskobirlik’in iyi yolda olduğunu da belirterek, “Ben Ak Partili bir yönetici olsam 'TMO fındık alacak' denildiği zaman kıyamet koparırım. Niye, TMO’ya fındık alması için 100 lira vereceksen Fiskobirlik’e 90 lira vereceksin. Hazine kazanmaz mı buradan? Ben hakikaten Ak Partili arkadaşlarımızı anlamakta zorlanıyorum. Bu milletin kurumuna millet adına sahip çıkılması gerekiyor. El birliği ve güç birliği olmazsa bu işler tek başına çabayla olacak işler değil. Bu anlamda destek istiyoruz. Fiskobirlik iyi yolda, ben istiyorum ki daha iyi olsun” dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Mevcut başkan Lütfi Bayraktar başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde, 138 delegeden 124'ü oy kullandı. Yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

Lütfi Bayraktar, Arif Kayalı (Akçakoca), Hasan Serdar (Fatsa), Ömer Çebi (Araklı), Sıtkı Şarman (Ordu), Nurittin Karan (Giresun).