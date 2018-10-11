Bayraklı’da 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

İZMİR'de, Bayraklı Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 6 bin gönüllü aynı anda zeybek oynayacak, ardından da Atatürk figürü oluşturacak. Etkinliğin çalışmaları sürerken, bunun bir parçası olmak isteyenler için de müracaatlar devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümünü yine farklı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Bayraklı Belediyesi’nin etkinlikleri çerçevesinde 2014 yılında 1923 kişi zeybek oynamış ve 1923 rakamını oluşturmuştu. 23 Nisan’da çocuklar ‘Atam İzindeyiz’ yazmıştı. 19 Mayıs’ta ise gençler denizde kanolarla 1919 rakamını oluşturmuştu. Cumhuriyetin 92. yıl dönümünde ise 2015 kişi zeybek oynamış, ardından da ay yıldızlı dev Türk Bayrağı figürünü oluşturmuştu. 2016’da ise 2123 kişi zeybek oynamış, Türkiye haritasını oluşturmuştu. Geçen yıl da saatler 19.23’ü gösterdiğinde Smyrna Meydanı’nda 4 bin kişi aynı anda zeybek oynayıp, ardından bir araya gelerek Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Ülke genelinde ilgiyle izlenen gösteri milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

6 BİN KİŞİLİK DEV GÖSTERİ

29 Ekim için bu yıl hazırlanan programda ise saatler 19.23’ü gösterdiğinde 6 bin gönüllü aynı anda zeybek oynayacak, ardından da sürpriz bir Atatürk figürü oluşturacak. Bu dev gösteri için 8 bin farklı tonda tişört hazırlanırken, portrenin oluşturulmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sunacak. Ayrıca havai fişek gösterileriyle İzmirliler güzel bir gece yaşayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Cumhuriyetimizin 95’inci yılını yine Bayraklı’ya yakışır şekilde muhteşem bir organizasyonla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Smyrna Meydanı’na bekliyoruz" dedi.

Bayraklı’daki bu gösteriye katılmak ve Atatürk figürünün bir parçası olmak için 0 232 477 20 00 numaralı telefondan müracaat edilebileceği belirtildi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI