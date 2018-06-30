Bayraklı sokaklarında yaz temizliği

BAYRAKLI Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yaptıkları temizlik çalışmalarını sıcak havaların başlamasıyla arttırırken, çöp konteynerlerinde boyama, bakım, onarım ve yenileme de yapılıyor.

Bayraklı'nın tüm cadde ve sokaklarında çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bunun yanında bakım, onarım, güzelleştirme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Sokaklardaki hasarlı çöp konteynerleri elden geçirilirken aynı zamanda boyama, yıkama, bakım ve onarımı da yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise, yol üzerinde oluşan yabani otları temizleyerek, böcek ve haşerelere karşı da önlemler alıyor. Özellikle çocukların vakit geçirdiği park ve oyun alanlarında çalışmalar sürerken, oyun grupları, zemin, yeşil alanlar ve çöp bidonları haşerelere karşı ilaçlanıyor.

İZMİR, ()

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