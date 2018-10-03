Bayraklı'da tüylü dostlara ilgi

BAYRAKLI Belediyesi veterinerleri, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, belediyenin farklı birimlerinde beslenen kedi, köpek ve kümes hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirdi.

Bayraklı Belediyesi veterinerleri ilk olarak yeni hizmet binasının inşaatından bu güne kadar bir an olsun bölgeden ayrılmayan ve personelin 'Berduş' ismini verdiği sevimli köpeğin kontrollerini yaptı. Şantiyede işçiler tarafından beslenen Berduş'a bugün hizmet binasında görevli çalışanlar bakıyor. Herkes tarafından sevilen ve beslenen 'Berduş' için bahçeye bir de kulübe yapıldı. Belediyenin maskotu haline gelen Berduş, geceleri ise güvenlik görevlilerine arkadaşlık ediyor. Bayraklı halkına sağlık hizmeti veren Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın Sağlık Evi'nin arka bahçesinde ise çalışanlar kedi besliyor. Ayrıca içeride de süs balıklarının bulunduğu bir akvaryum vatandaşların ilgisini çekiyor. Diş hekimlerinin yakından ilgilendiği 'Şapşik' isimli kedinin muayenesinden sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bahçesindeki çalışanların kedilerinin kontrolleri yapıldı.

9 YILDA 13 BİN SOKAK HAYVANI KONTROLDEN GEÇTİ

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 2009 yılından bu yana vatandaşlardan gelen toplam 13 bin 183 şikayeti değerlendirirken 12 bin 750 hayvana poliklinik hizmeti verdiği bildirildi. 5 bin 428 sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldığı, 4 bin 198 hayvanın kısırlaştırıldığı belirtildi. Sahiplendirme çalışmaları da yapılırken, sokak hayvanlarının özellikle yaz aylarında susuz ve besinsiz kalmaması için parklara suluk ve mama kapları konuldu. Bayraklı Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programıyla ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanması için çalışmalar yapıldı. Öğrencilere hayvanların beslenmesi, bakımı, nasıl davranılması gerektiği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar konusunda bilgiler verildi. Müdürlük bugüne kadar 125 okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, "Belediyemizde sadece müdürlüğümüzde değil, diğer müdürlüklerde de sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oldukça gelişmiş durumda. Pek çok müdürlükte sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi yapılıyor. Bizler de kendilerine lojistik olarak destek sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinde aşılanmasında tedavilerinde bizimle irtibata geçiyorlar ve biz de bu kedi ve köpeklerin tedavisini müdürlüğümüz bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde yapıyoruz. Öte yandan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde etkinliklerimiz olacak. Bu kapsamda özellikle sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesiyle ilgili ilköğretim çağındaki çocuklara eğitimler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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