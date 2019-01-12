Bayraklı'da sokak hayvanlarına sıcak yuva

BAYRAKLI Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış günlerinde ilçe genelindeki parklarda mama ve su kaplarının sayısını artırırken, kedi evi projesini de hayata geçirdi. Projeye ilk destek üniversite öğrencilerinden geldi.

Özellikle kış aylarında sahipsiz sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi, sokak kedilerini sıcak yuvalara kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kedi evleri daha sonra Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından önce boyandı, daha sonra ellerindeki kedi ve pati motifli paletlerle süslendi. Öğrenciler, kış mevsiminde zor şartlarda sokakta yaşamını sürdürmek zorunda kalan hayvanlar için böyle bir projenin içinde olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Kedi evleri daha sonra sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı park ve sokaklara bırakıldı. Belediye ekipleri tarafından parklara yerleştirilen kedi evi sayısı böylece 75'e çıkarıldı.

İZMİR, ()

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