Bayraklı'da gıda satış yerlerine denetim

BAYRAKLI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki unlu mamuller üreten imalathane ve gıda satışı yapan dükkanları denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırılık tespit edilen işyerlerine uyarılarda bulunuldu.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışverişlerini yaparak hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathane ve satış yerleri, bakkallar, marketler, süpermarketler ve kasaplar başta olmak üzere gıda satışı yapan yerlerde çalışma yapan ekipler, özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ortamda üretilip üretilmediğini ve depolama şartları yönünden uygunluklarını denetledi. Satış yerlerinin yetkili firmalar tarafından haşere ilaçlamalarının yapılıp yapılmadığını ve çalışanların hijyen eğitim belgelerinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı işlem yapan işyerlerine ise uyarılarda bulundu.

İZMİR, ()

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