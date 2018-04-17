Bayraklı Belediyesi'nin kütüphaneleri birinci seçildi

BAYRAKLI Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, "Herkes için kütüphane" projesi kapsamında katıldığı Antalya’daki seminerden ödülle döndü. En başarılı birinci kütüphane seçildi.

"Herkes için Kütüphane" (HİK) projesi kapsamındaki kütüphanelerde, proje başlangıcı olan Mayıs 2016’dan bu yana yapılan faaliyetler Antalya’da düzenlenen seminerde anlatıldı. Sunumlarında kütüphaneleri hakkında kısa bilgiler veren konuşmacılar, daha sonra HİK Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. İlçedeki 16’ncı kütüphanenin açılışı için hazırlıklarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe Emek, Osmangazi, Aşık Rüstem Alyansoğlu-75. Yıl, Yamanlar, Muhittin Erener, Atatürk Açık Hava- Onur, Gümüşpala, İhsan Alyanak-Sehabettin Okudular, Soğukkuyu, Cengizhan, Refik Şevket İnce, Org. Nafiz Gürman ve Manavkuyu mahallelerindeki kütüphanelerle katıldı. Seminere 189 kütüphane kayıt yaptırırken 103’ü sunum gerçekleştirdi. Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri, 51 ilçe belediyesine ait kütüphanelerin arasından grup birincisi oldu.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF