Bayraklı aday adayı Erel, İMO'yu ziyaret etti

CHP Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Barış Erel, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne yaptığı ziyarette yerel yönetimlerle STK'ların iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Kentte doğru projeler üretmenin yolunun oda ve STK'larla iş birliğinden geçtiğini söyledi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Barış Erel, STK ziyaretlerini inşaat sektörünün hızla büyüdüğü İzmir'de önemli bir yere sahip olan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi ile sürdürdü. Erel ziyaretinde İMO İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri Onur Açık ve İrfan Kadiroğlu ile odanın yerel yönetimler ile ilişkisini ve beklentilerini değerlendirdi. Odaların ve STK'ların kent yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Barış Erel, "Belediyeler odalar ve STK'larla daha fazla iletişim halinde olmalı. Çünkü bir kenti yönetirken kentin bütün dinamiklerine eşit mesafede olmak, onlarla fikir alış verişinde bulunmak, onların görüşlerini almak belediyelerin doğru projeler üretmesini sağlar. Çarpık kentleşme, gecekondulaşma gibi sorunlar, kentsel dönüşümün sağlıklı olması bu iş birliğiyle çözüm bulacaktır. İzmir'in dört bir yanında gerek kentsel dönüşüm gerek yeni yapılaşmanın olması da İnşaat Mühendisleri Odası'nı kentin inşasında önemli bir yere sahip olmasını sağlıyor" dedi. İMO İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri merkezi yönetim tarafından yeterli destek görmediklerini, projeleri için yeterli ödeneğin sağlanmadığını belirterek belediyelerle her konuda daha çok iş birliği içinde olmaları gerektiğini, iletişim kurmalarının kurumlar ve kentin doğru inşası için çok faydalı olacağını ifade etti.

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