'Bayrak şiirleri yarışması' ödül töreni düzenlendi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ ve Serencam Yayınlarının ortaklaşa düzenlediği 'Bir Bayrak Şiir Bekliyor' 2018 Bayrak Şiirleri Yarışması’nın ödül töreni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

3 Ekim’de duyurusu yapılan yarışmaya 896 şair 986 şiiriyle katıldı. Türkiye genelinde 75 farklı ilden katılımın olduğu yarışmaya Almanya, Romanya, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Azerbaycan gibi ülkelerden de şiirler geldi. Lise ve ilköğretim kategorilerinin de yer aldığı yarışmanın sonuçları 14 Aralık 2018’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.

25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu Haftası’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’ndaki ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Serencam Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Gazel ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden Cahit Koytak, Metin Önal Mengüşoğlu, Müştehir Karakaya, Halit Yıldırım, Mustafa Doğan, Erhan Çamurcu, Osman Yücel gibi isimler ve yarışmada derece alanlar da ödül töreninde hazır bulundu. Tören, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi ve Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyer ve öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği bayrak marşlarıyla başladı. İcra ettikleri marşlarla dinleyicilerden büyük beğeni alan grup, Türk bayrağını öperek katılımcıları selamladı.

FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLDİ

Şiir yarışmasında jürinin puanları esas alınarak en yüksek puanı alan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Buna göre yetişkinler kategorisinde Sevim Yakıcı “Bayrak Yar” şiiriyle birinci, Ali Kemal Mutlu “Al Mühür” şiiriyle ikinci, Nuray Alper “Al Sancağın Altında” isimli şiiriyle üçüncü oldu. Abdulhadi Bay, Yaşar Bayar, Arif Odabaş, Menderes Oyanık, Mustafa Sade, Talat Ülker ve Kenan Yavuzaslan ise mansiyon ödülü aldı. Liseler kategorisinde birinci, Yusuf Baha Köksal “Gök Bayraktan Al Bayrağa” isimli şiiriyle, ikinci Emine Nazlı Altan “Şehidin Gözyaşı” isimli şiiriyle, üçüncü Yahya Özçınar “Ben Sen’im, Ben Biz’im, Ben Al Bayrağım” isimli şiiriyle, dördüncü Metehan Söylemez “Ay Yıldız” isimli şiiriyle, beşinci Esra Köseler “Semaların Şahı” isimli şiiriyle sırada yer aldı. Nazlı Işıl Koper, Osman Emre Yüksel ve Nuray Yavuz’a ise cesaret ödülü verildi.

ŞIRNAKLI LİSE ÖĞRENCİSİ, BİRLİK MESAJI VERDİ

Yetişkinlere ödüllerini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay verdi. Liseler kategorisinde ödülleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, ilköğretim kategorisine ise GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler takdim etti. İlköğretim kategorisindeki öğrencilerin ödüllerini almaları ve şiirlerini seslendirmeleri programın en dikkat çekici anı oldu. Minik yarışmacılar katılımcılardan büyük alkış aldı. Şırnak’tan yarışmaya katılan Fen Lisesi öğrencisi Yahya Özçınar, şiirini seslendirdi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları içeren şiirini duyguyla seslendiren Özçınar, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR TARİHİNDE BİR İLK

Gazikültür AŞ ve Serencam Yayınlarının işbirliğinde yürüttüğü çalışmayla Bayrak Şiirleri Yarışmasında seçilen şiirlerden oluşan bir de antoloji yayımlandı. Türkiye kültür tarihinde ilk kez çok sayıdaki bayrak şiirleri bir kitapta toplanmış oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikültür AŞ ve Serencam Yayınları logosuyla çıkan kitap, törene katılan davetlilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Türkiye geneline dağıtımı yapılması da planlanan kitap, alanında tek eser olma özelliği taşıyor.

YARIŞMA GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK

Bayrak temasıyla, birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini vurgulayan Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bayrakla ilgili bir şiir yarışması düzenleyerek, Türk edebiyatına yeni şiirler, yeni şairler kazandırmak istediklerini belirtti.

Teknoloji çağında şiirin, geçmişteki dönemlere göre pek rağbet görmese de Türk edebiyatında çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yakar, “Şiiri bir parça da olsa, toplum hafızasında tekrar hatırlatmak amacıyla ve millet olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde böyle bir organizasyona karar verdik” dedi.

Organizasyonu çok önemsediklerini aktaran Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yarışmayı geleneksel hale getirmeyi istediklerini vurguladı.

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