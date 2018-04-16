Baykal'ın çini çalışmaları Kore kültür merkezinde

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA,()-ANKARA'da sanatsal çalışmalarını sürdüren seramik sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, "Hamdım Piştim Yandım" isimli seramik sergisini Kore Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde açtı.

Yaklaşık 200 eserin sergilendiği serginin açılışını, Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dongwoo CHO ile birlikte gerçekleştirdi. Akşit, sergide yer alan eserleri tek tek izleyerek "Osmanlı'dan günümüze sarkan çini sanatını en iyi yorumlayan seramik sanatçımız Hatice Şehnaz Baykal'ı ortaya koyduğu eserlerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Sanatsal çalışmalarını Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda sürdüren çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal 20 yıldır çini sanatına emek verdiğini belirterek, "Osmanlı'dan günümüze sarkan çini sanatımızı geleneksel olarak yürütüyorum. Atölye çalışmalarım dışında çini sanatımızı genç kuşaklara tanıtmak ve sevdirmek için değişik üniversitelerde ve derneklerde konferanslar, workshop, sergiler açarak ve dersler vererek anlatmaya çalışıyorum. Şu an sayısını hatırlayamadığım kişisel ve karma sergilere katıldım. Çini sanatı titizlik, özen ve sabır isteyen bir sanattır. Son yıllarda çini sanatımıza ilginin yoğun olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle bir çok üniversitelerimizde çini sanatı ile dersler ve konferanslara katılıyorum. "Hamdım Piştim Yandım" isimli seramik sergimi Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dongwoo CHO himayelerinde açtım. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sergi açılışında konuşma yapan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dongwoo CHO, "Kore Kültür Merkezi, Türkiye'ye Kore'yi ve Kore kültürünü tanıtmak, iki ülke arasında kültür, eğitim, spor etkileşimlerini artıracak etkinliklerle kaynaşmalar sağlamaya çalışıyoruz. Çini sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal'ı kültür merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Sergi, 27 Nisan'a kadar izlenecek.

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