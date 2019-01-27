Bayburtspor yoluna namağlup devam ediyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,() –TFF 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Bayburt İl Özel İdarespor, sahasında konuk ettiği Fatsa Belediyespor’u da mağlup ederek yenilmezlik ünvanını korudu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele veren Bayburt İl Özel İdarespor, sahasında Fatsa Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 19 haftalık namağlup ünvanını sürdürdü. Sarı siyahlı ekip, lige iyi bir başlangıç yaparak aldıkları 13 galibiyet ve 6 beraberlikle 45 puana ulaşıp, zirvedeki yerini korudu. Alınan galibiyet camiyada sevinç yaratırken, Bayburt İl Özel İdarespor'un taraftarları da maçın ardından sevinç gösterisinde bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de, maçın arından gittiği soyunma odasında futbolcuları tebrik etti.

‘ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU GİDİYORUZ’

Belediye Başkanı Mete Memiş, tüm kentin futbol takımlarına sahip çıktığını belirterek, "Takımımızı tebrik ediyoruz. Başından beri bu işe inandık. Taraftarlarımız, Bayburt halkının bütünü, bu takımın şampiyon olacağına inanmıştı. Takımın etrafında birleştik hepimiz aynı coşkuyla şampiyonluğa doğru gidiyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Bugün de kazandık ve yine kazanacağız” dedi.

'ZORLUKLAR BİZİ KENETLİYOR'

Bayburt İl Özel İdaresporlu futbolcu İsmet Kavuştu da, zorlukları aşacaklarına inandıklarını kaydetti. Kavuştu, "Zorluklar bizi kenetliyor. Takım arkadaşlarımız çok üst düzeyde. Hocamız bize bir abi gibi davranıyor bütün kent, şehir halkı hep birlikte kenetlenmiş durumdayız. Bizim hedefimiz şampiyonluk her şey onlar için" diye konuştu.

Taraftar Kadir İşcan ise, "Yine kazandık bu sefer farklı kazandık namağlup gidiyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyonuz. Yağmurda, çamurda eksi 20 derecede de takımımızı hiç yalnız bırakmıyoruz" diyerek bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.