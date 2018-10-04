Bayat ilçesinde, ayaklı kütüphane dönemi

ÇORUM'un Bayat ilçesindeki Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Bayat okuyor' projesi kapsamında ilçe merkezine yerleştirilen kitaplık, düzenlenen törenle açıldı.

Toplumda her bireyin ilgisini çekebilecek kitaplara rahatlıkla ulaşımı sağlamak ve herkese kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için gerçekleştirilen 'Ayaklı Kütüphane' Bayat ilçesi sokaklardaki yerini aldı. Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Bayat okuyor' projesi kapsamında her ay ilçenin bir sokağına bir ayaklı kütüphanenin yerleştirileceği ve 3000 kitap okuyucusuna ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi. Bayat Kaymakamlığı önünde yapılan tanıtım ve açılış programına Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eren Davul, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'BİR IŞIKTIR KİTAP'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eren Davul, geleceğe ışık tutma noktasınd kitabın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Yoldan geçerken 'ne oluyor bitiyor' diye bu projeye sahip çıkacağınıza inanıyorum. Büyük geniş tarihimiz kültürümüz var. Kitap okuyarak bu tarihimizi öğrenebiliriz. Kültürümüze sahip çıkarak ders çıkararak geleceğinize ışık tutmak için bir ışıktır kitap. Hayal dünyamızı geliştiren duygulara sahip olmamızı sağlayan büyük bir dostumuzdur. Bu dostumuza sahip olmamız gerekir." dedi.

'PROJE UFUK AÇACAK'

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de, projenin ilçede bir ufuk açacağına işaret ederek, "Önemli olan bu projeye sizlerin, gençlerin sahip çıkması annelerimize babalarınıza da örnek olmanız. Eskiden anneler babalar çocuklara örnek olurlardı ama bu tarz projelerde sizler anne ve babalarınıza örnek olmanızdır. Bu da başarıyı getirecektir. Proje ilçemizde değişik bir ufuk açacağına inanıyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ise, kitap okumanın önemine değinerek şöyle dedi:

"Bu projeden sizinle hep beraber ayaklı kütüphane olarak gezmenizi diliyorum. Yani kitap okursanız sizde birer ayaklı kütüphane olursunuz. Kitap okumanın çok etkisini gördüm. Hayatımın dönüm noktalarında etkisini gördüm. Kitaplarla da dünyanın dolaşılabileceğini ufkunuzun genişleyebileceğine inananlardanım. Eşinize dostunuza bu projeyi anlatarak güzel işler gerçekleştireceğimizi düşünüyor hayırlı olmasını diliyorum”

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