Bayat ekmekler yaban hayvanlara yem oluyor

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi, bayat ekmek kutularında toplanan ve bazı esnaftan temin edilen ekmekleri yaban hayvanları için doğaya bırakıyor.

Şehrin belirli noktalarına bıraktığı kutularla bayat ekmeklerin çöpe atılmasına engel olmaya çalışan Dulkadiroğlu Belediyesi, kutularda toplanan ekmekleri kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına ulaştırıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bu ekmeklerle birlikte esnaftan da ekmek toplayıp düzenli olarak Ahir Dağı'nda bulunan ormanlık alanlara bırakıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kutularda toplanan ekmeklerin yaz aylarında hayvan barınakları ve hayvan severlere gönderildiğini, kış aylarında da zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalışan yaban hayvanlarına ulaştırıldığını belirtti. Okay, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk yıl ilçe merkezimizde çeşitli noktalara bayat ekmek kutuları oluşturduk. Bunun yanı sıra ara mahallelerimizde vatandaşlarımızın bayat ekmekleri çöp konteynırlarının belli bölümlerinde oluşturulan yerlere bırakmaları konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. Buradan elde ettiğimiz bayat ekmekleri yaz aylarında hayvan barınaklarında değerlendirdik. Kış aylarında ise yaban hayvanlarının daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek bu konuda oluşturduğumuz ekibimizle bayat ekmekleri yaban hayvanlarına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz bu projeye ilçemizde bulunan esnaflarımız da duyarlılık gösterdi. Onlarda iş yerlerinde artan bayat ekmek ve sebzeyi bize ulaştırdılar. Temin ettiğimiz tüm bu yiyecekleri dağlarda aç kalan hayvanlara ulaştırdık. Yoğun geçen bu kış aylarında şartlar elverdiği sürece bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Ben konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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