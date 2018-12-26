Bayan Silpagar, kermese katıldı

YALOVA’da Çiftlikköy Siteler Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda düzenlenen kermese katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın eşi Nursel Silpagar, Okul Aile Birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermeste, okul velilerinin el emekleriyle hazırladığı çeşitli ev yapımı yiyecekler, öğrenciler ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu. Okul yararına düzenlenen kermese katılan Bayan Silpagar, velilerin okullarına sahip çıktığını dile getirerek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Okul Aile Birliği Başkanı Gülnaz Doğan ve üyelere teşekkür etti. Bayan Silpagar, rahatsızlığı nedeniyle bir süre ara verdiği görevine geri dönen Okul Müdürü Sedat Çelik’le de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve görevinde başarılar diledi. Çiftlikköy Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, 20 dersliği ve 512 öğrencisi ile 2016 yılında hizmete girmişti.

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