Bayan Halter Milli Takımı, Başkan Duruay ile bir araya geldi

ANKARA, () – BAYAN Halter Milli Takımı Avrupa ve Dünya şampiyonu öncesinde Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile bir araya geldi.

Bayan Halter Milli Takımı Polonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Türkmenistan'da yapılacak Dünya Şampiyonu öncesinde Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Duruay, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Milli Takımlar’dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atak ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal katıldı. Zorlu şampiyon öncesi ay yıldızlı kafileyi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Duruay, “Halter de elde ettiği başarılarla bizleri madalyalara alıştıran milli takımımızdan yeni madalyalar bekliyoruz. Milli takımımıza Polonya ve Türkmenistan’da yapacağı müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, “Ay yıldızlı ekibimizi Gölbaşı’nda ağırlayan Başkan Duruay’a ve şahsında bütün Gölbaşı vatandaşına teşekkür ediyorum. Bayan Halter takımımız inşallah Polonya ve Türkmenistan’dan çok sayıda madalya ile dönecektir” diye konuştu.

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