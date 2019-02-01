Batur'a meşaleli karşılama

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, seçim bölgesindeki çalışmalara CHP Konak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek başladı. Batur, burada kalabalık bir partili grubu tarafından meşalelerle karşılandı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da katıldığı programda konuşan Batur, Pekdaş'ın ardından Konak'ı en iyi bilenlerden biri olduğunu söyleyerek, seçimlere kadar kimseyi evinde görmek istemediğini, en az yüzde 65 oranında oy almaları gerektiğini belirtti.

CHP'nin Konak'tan aday gösterdiği Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim bölgesindeki çalışmalarına, ilçe ziyareti ile başladı. Bugün öğlen saatlerinde CHP Konak İlçe Başkanlığı'na gelen Batur'u, kalabalık bir partili grubu, meşale yakarak karşıladı. Programa Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile CHP'nin Narlıdere'den aday gösterdiği Ali Engin de katıldı. İlçe binası önünde açıklama yapan Sema Pekdaş, Abdül Batur'un 25 yıllık dostu ve çalışma arkadaşı olduğunu belirtti. Bugünün Batur'un göreve başlamasının ilk adımı olduğunu kaydeden Pekdaş, "Örgütle birlikte el ele, omuz omuza, partimizin başarısı için, örgütümüzün başarısı için, Abdül başkanın başarısı için bir araya geldik. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Konak'ın ilk kadın belediye başkanı oldum. Nasıl ki, 2010 yılında 104 yıllık baronun ilk kadın başkanı olduysam. Bu görevi yerine getirirken kadınlar adına omuzlarımda büyük bir sorumluluk hissettim. Çünkü büyük Atatürk ve arkadaşlarının yarattığı cumhuriyet aslında bir kadın devrimiydi, kadın özgürleşmesiydi" dedi.

"Bir ülkenin kadınları özgürse, eşit yurttaş olarak yaşıyorsa o ülkenin cumhuriyeti demokrasidir" diyen Sema Pekdaş, şunları söyledi:

"Ve biz bu sorumlulukla Atatürk'e ve cumhuriyete borcumuzu ödemek ve demokrasiyi hep yükseltmek için mücadele ettik. Bana bu onuru veren de büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi idi. CHP yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ile şahlansın, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını, kadın devrimini sonuna kadar yaşatmaya kararlıyız. Bunu gerçekleştirecek şehir de İzmir'dir. Yaşasın İzmir, yaşasın CHP."

'BELEDİYE BAŞKANI HEYECANLIYSA BAŞARILI OLUR'

Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da bugün Sema Pekdaş'ı ziyaret ettiğinde duygulandığını anlattı. Batur, "Onun görevine talibim, beni kapılarda karşıladı, kapılarda uğurladı. Konak çok değerli bir başkanla 5 yıl görev yaptı. Benim de can dostum, bundan sonra tam can dostum" dedi. İlk kez belediye başkan adayı olduğunda eline bir kağıt tutuşturulduğunu anlatan Batur, "Elime bir kağıt tutuşturdular 'Bu konuşmayı yapacaksın' dediler. Elim ayağım zangır zangır titriyordu, heyecanlıydım. O gün heyecanım neyse bugün Konak'ta heyecanım o. Belediye başkanı heyecanlıysa başarılı olur" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, bu görevi en iyi şekilde yapacağını, tecrübesine güvendiğini söyledi. Kendisine, "Konak'ı bilmiyor" tarzında eleştirilerin yöneltildiğini söyleyen Batur, ilçeyi en iyi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın bildiğini, kendisinin de ondan sonra burayı tanıyan ikinci kişi olduğunu savundu. Batur, şunları söyledi:

"Konak Belediyesi İzmir'in en önemli belediyelerinden, Konak İzmir'in kalbi. Konak'a hizmet etmek ayrı onur ve gurur. Şimdi sıra bizde. Büyükşehir belediye başkan adaylığı sürecim vardı. Ortaya iddia koyduk. Tecrübemiz var, kenti iyi yönetiriz dedik. Genel merkezimiz yine belediye başkanı olan Seferihisar'ı marka haline getiren Tunç Soyer'i görevlendirdi. Biz CHP'yiz. CHP'de küskünlük, kırgınlık, kızgınlık olmaz. İşte bunun en iyi örneği burada. Sema Başkan, Çağrı Gruşçu başkan ve ben beraberiz. Tunç başkanıma söz veriyorum. Konak sınırları içinde Tunç Soyer başkanımızdan den fazla çalışacağım. Büyükşehir belediyesini de çok farklı bir noktaya getireceğiz. Çok farklı neticeler alacağız."

İZBETON'da genel müdürlük yaptığını da anımsatan Batur, "Beni Konaklılar en çok oradan tanır. Konak sınırları içinde çok hizmetlerde bulundum. Bazı arkadaşlar, 'Konak'ı tanımaz' diyor. En iyi tanıyanla Konak'ı dolaşırım. En iyi tanıyan da burada, onunla dolaşırım" diye konuştu.

'KİMSEYİ EVİNDE GÖRMEK İSTEMİYORUM'

İzmir'in kabine hizmet etmek için yola çıktığını ifade eden Abdül Batur, "Bu görevi de en iyi şekilde yapacağıma eminim, tecrübeme güveniyorum. Konak İzmir'in en güzel ilçelerinden olacak. Sema başkandan aldığımız bayrağı en yükseğe taşımaya hazırız. Bir teşekkürü de 15 yıl sonra 'Ben görev almayacağım' diyen değerli büyükşehir belediye başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na ediyorum. Çalışma prensibimiz ortak akıl. Narlıdere'de uyguladığımız modeli Konak'ta hep birlikte uygulayacağız. Yapılan her türlü projeyi paylaşacağız. Konak'ı en üst noktaya taşımak bizim görevimizdir. Birazdan ilçe örgütümüzle toplantı yapacağız. Seçime 2 ay kaldı. Kimseyi evinde istemiyorum. Bütün örgüt kapı kapı dolaşacak. Beni de hiç oturtmayacaksınız. Herkesin elini sıkacağız. Yapacaklarımızı, yaptıklarımızı anlatacağız. Kontak'ta da rekor kırkacağız. Ben Narlıdere'de rekorlara alışığım. Konak'ta en az yüzde 65 oy almamız lazım. Bundan aşağı oy almamızı ben kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI SİYASALLAŞTIRMAMIZ LAZIM'

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise Batur'un Narlıdere'de yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu, Konak'ta da çıtayı daha yükseğe taşıyacağına inandıklarını söyledi. Belediyeciliğin sadece kaldırım, yol, köprü yapmak olmadığını vurgulayan Gruşçu, "Sosyal belediyecilik anlayışını siyasallaştırmamız lazım. Sadece hizmet etmek yetmiyor. İnsana dokunan, topluma dokunan, esnafı, emeklisiyle, her kesimden insanı kucaklayarak hizmetimizi bu dönem siyasallaştıracak. Abdül başkanımız aynı zamanda örgütünü kucaklayacak. Örgütüne sahip çıkacak ve bu mücadeleyi örgütüyle beraber sokak sokak arşınlayacak. Gizli ajandası olmayan, aklının arkasında başka bir şey olmayan, sadece örgütü ve Konaklı hemşerileriyle kucaklaşacak yeni bir anlayışı getiriyoruz. Sema başkanımıza bu 5 yılda yaptığı emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. CHP'liler daha sonra Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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