Battalgazi'de girişimcilik kursu

BATTALGAZİ Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile girişimcileri iş piyasasına hazır hale getirmek için yapılan Girişimcilik Kursu düzenlendi.

Battalgazi Konferans salonunda yapılan seçmelere Battalgazi Belediye Başkanvekili Zafer Kırçuval, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ve girişimciler katıldı.

Girişimcilik Seçmelerinde Battalgazi belediyesine teşekkür eden İŞKUR İl Müdürü Toman, kendilerini ağırlamak ve hizmet etmek görevlerinin olduğunu belirterek, "İnsana hizmet Rabbimize hizmet etme anlayışı ile bizlerde bu görevimizi icra ediyoruz. 4 yıldan beri Battalgazi Belediyemize, İŞKUR İşbirliği ile siz değerli katılımcılara sağlamış olduğu bu hizmetlerden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Kırçuval ise 300 kişilik bir katılımın seçmeleri için bir araya geldiklerini kaydederek, "Ülkemizin gençlerine iş olanağı ve istihdam sağlamak için büyük önem verdiğimiz bu kurslara katılan tüm kursiyerlere hayatlarında başarılar diliyorum. Bu girişimcilik kurslarının ardından devletimizin de verdiği teşviklerle ülkemizin iş dünyasına önemli katkılar sağlanmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçmelere geçildi. Seçmeleri geçen girişimcilere 30 Nisan'dan itibaren Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verilecek ve bu eğitim üç ay sürecek.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×