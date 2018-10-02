Battalgazi'de aşure etkinliği

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi sakinleri tarafından ortaklaşa düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından Mahallelilik Projesi kapsamında Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi'ne kazandırılan ve birçok etkinliğin yapıldığı Muhtar Evi'nin bulunduğu alanda yapılan aşure etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başkan Gürkan, Mahallelilik Projesi'nin önemine dikkat çekerek, "Bu araya vatandaşlarımız giremiyordu. Onlarla yapmış olduğumuz toplantıda mahallelilik kavramı üzerinde çok yoğun toplantılar yaptık ve dedik ki; 'Şehirdeki insanlarımızın yalnızlaştırılması ve soyutlanması yerine, birlik ve beraberlik, bütünlük içerisinde dinimizin ve inançlarımızın gereği komşuluk hakkının bir hakkın yerine getirilmesi noktasında üzerimize düşen sorumluluğumuzu yaparsak, o olumsuzluklar kendiliğinde gider' Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızda burada, müftümüz de burada, bölge başkanımızda burada. Uyuşturucu kullananlar buraları işgal etmişlerdi. Sağ olsunlar komşulara Mahallelilik Projemizi anlattığımızda çok ilgi ve alaka gösterdiler. Bugün gördüm, biraz öncede komşular bir araya gelmiş, kazan kurmuşlar, aşure yapmışlar, bu sevginin, muhabbetin bir kazanda kaynadığını ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği bir tablo gündeme gelmiş. Bu tabloyu bizlere yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından yapılan dua ile birlikte programa katılanlara aşure ikram edildi.

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