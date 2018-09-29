Battalgazi Belediyesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nden aşure etkinliği

BATTALGAZİ Belediyesi ve Turgut Özal Üniversitesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi ve Turgut Özal Üniversitesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Turgut Özal Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen aşure etkinliğine, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, aşure etkinliğinin düzenlenmesine katkı veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Aşure birlik ve beraberliğin bir nevi hissiyatın göstergesidir. Aşurenin en büyük amacı farklı farklı gıda ve bitkilerin, hiçbir arada düşünülmeyen bütün ürünleri bir araya getirip tatlı bir birlikteliği oluşturmaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan dua sonrası aşure ikramı gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×