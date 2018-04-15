Batmanlı öğrenciler Yalova’da

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın konuğu olarak kente gelen Batman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri hafta sonunu dolu dolu geçirdi. İlk olarak Yürüyen Köşk’ü ziyaret eden genç öğrencilere, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner eşlik etti.

Batman Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde yürütülen “50 Kitap, 50 Dünya” isimli projeyle gençlerin kitap okuyamaya teşvik edilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında 2 yıl önce Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a mektupla ulaşan öğrenciler, Batman dışına hiç çıkmadıklarını belirterek proje dahilinde kendisinden destek istemişlerdi. O yıl kendisine mektup yazan Resim Bölümü öğrencilerini Yalova’ya davet eden ve burada ağırlayan Başkan Salman’ın bu yılki konukları Müzik Bölümü öğrencileri oldu.

İlk olarak Yürüyen Köşk’ü ziyaret eden 17 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan misafir gruba Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner eşlik etti. Başkan Salman’ın şehir dışında olması nedeniyle misafirleri ağırlayan Güner, konuklara Yalova hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Güner, Yürüyen Köşk’ün hikayesini de gençlere anlattı.

YALOVA GEZİSİNİ ÇOK OKUYARAK HAK ETTİLER

Bu ziyaretle kendisinin de geçmişe kısa bir yolculuk yaptığını belirten Güner, “Yıllarca çocuklarla iç içe onlara bilgiler vermek için hayatını adayan biri olarak onlara Yalova’mızı, Yürüyen Köşk’ü, Atatürk’ün Yalova’ya olan sevgisini anlatırken ben de eski günlere, öğretmenlik yaptığım günlere gitmiş oldum. Büyük Önder Atatürk ülkemizi geleceğimiz olan gençlere emanet etti. Onlarla birlikte olmak, onların gözündeki ışığı görmek beni çok mutlu etti. Yürüyen Köşk başta olmak üzere kentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini misafirlerimize anlatıp kendilerini gezdirdik. Evlerine geri döndüklerinde ailelerine, arkadaşlarına anlatacakları birçok anıları oldu. Gelişmiş toplumun en temel kurallarından bir tanesi çok okumak. Bu genç yavrularımız da çok okuyarak bu güzel Yalova gezisini hak ettiler. Kendilerine en büyük tavsiyem asla okumaktan vazgeçmemeleridir” dedi.



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