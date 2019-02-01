Batmanlı çocuklar Erciyes'te karın keyfini çıkardı

KAYSERİ () - KAYSERİ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'İlden İle Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Batman'dan Kayseri'ye gelen çocuklar, Erciyes'te karın keyfini çıkardı.

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'İlden İle Gönülden Gönüle' projesi kapsamında ülkenin farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan korunma ve bakım altında bulunan çocukların eş zamanlı olarak karşılıklı yer değiştirip misafir edilerek başka şehri, iklimi tanımaları, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve farklı kültürlerle kaynaşmaları konusunda proje başlatıldı.

Bu proje ile de farklı illerde bulunan korunma altındaki çocuklarla karşılıklı yer değiştirmek suretiyle farklı yörelerin kültürleri tanımaları, o yörenin tarihi, turistik yerlerini gezip görmelerini amaçlanıyor.

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