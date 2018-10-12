Batman'ın GES'leri CW Enerji'den

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji, Batman'ın Kozluk ilçesinde inşa edilen toplam 10,7 megavat kurulu güce sahip Povrika Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünü tamamladı.

CW Enerji, Batman'ın Kozluk ilçesinde 10.769,22 kWp (Kilowatt-Peak) gücünde arazi tipi güneş enerji santralinin kurulumunu tamamladı. GES projesinde üretimi CW Enerji tarafından gerçekleştirilen 18 bin adet CW Enerji CWT/ 310Wp - 60P, 13 bin 700 adet CW Enerji CWT/ 275Wp - 60P marka model güneş paneli ve 195 adet Huawei Sun2000-40 KTL invertör kullanıldı. CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve EPC (uygulama) gerçekleştirdiği GES projesi, 54 günde tamamlandı. Söz konusu projenin 27 Eylül 2018 tarihinde geçici kabulü alınıp, işletmeye hazır hale getirildi.

Tamamlanan proje, 10.769,22 kWp kapasitelik kurulumu ile yılda ortalama 9 bin 422 hanenin elektriği, yenilenebilir enerji ile karşılanabilecek ve yılda ortalama 12.524 ton CO2, 37.69 ton SO2 ve 14 ton NOx gazı emisyonunun azaltımına destek verecek. 10.769,22 kWp gücündeki güneş enerjisi santralinde günde ortalama 245.731 kWp, yılda ortalama 16.691,95 kWp elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Batman ilini çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş enerjisi ile buluşturmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Daha önce Batman'ın Beşeri ilçesinde 6,6 MW gücünde güneş enerji santralinin anahtar teslimini yaparak devreye almıştık. Kozluk ilçesinde 10,7 MW projemizi tamamlayarak işletmeye hazır hale getirdik. Yine Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 MW'lık projemizin kurulumu aralıksız devam ediyor. Sadece Batman'da değil ülkemizin dört bir noktasında güneş enerji santrali projelerimiz devam ediyor. Dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapıyor. Bizde CW Enerji olarak, ülkemizin güneş enerji potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılması için güneş enerji sektörüne ciddi yatırım hamleleri gerçekleştiriyoruz. Ot bitmeyen, tarıma elverişsiz olduğuna dair tespit raporu alınan çorak arazilerimizi güneş tarlalarıyla değerlendirelim istiyoruz. Enerjimizi ücretsiz, çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneşten alalım, ülke ekonomisine katkı sağlayalım hem de arazimiz değerlendirelim."

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