Batırık ikramlı Engelsiz Park açılışı

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN’in Silifke ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Engelsiz Park, davetlilere batırık ikramı yapılarak açıldı.

Silifke Belediyesi tarafından Taşucu Mahallesine kazandırılan Engelsiz Park açılışına, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mahalle Muhtarı Mehmet Köylü, Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş ve davetliler katıldı. Güzel havayı fırsat bilen engelli çocuklar Başkan Turgut ile oyunlar oynayıp hoşça vakit geçirirken, ailelerde davetlilere batırık ikramında bulundu.

Mahalle Muhtarı Köylü yaptığı konuşmada, hizmetlerinden dolayı Başkan Turgut’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dileyip bir teşekkür belgesi verdi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam standartlarını yükseltecek hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Turgut, "Sosyal anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımız ile korumada öncelikli gördüğümüz yaşlılarımız, kadınlarımız ve gençlerimizle ilgili birçok faaliyeti yürütüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ise çalışmalarımızın en önemli ve en özel tarafını oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın tedavileri için hastane ulaşımında çalışan servislerimiz ve personelimiz bu hizmetini en iyi şekilde yürütmektedir. Bunun yanında burada yaptığımız proje kapsamında engelli çocuklarımızın rahat ve güvenilir bir şekilde engelsiz parktan faydalanmaları için yeni çalışmalar içerisindeyiz. Engelsiz Park ile amacımız engelli çocuklarımızın rahatlıkla dolaşabilecekleri gezi, oyun ve dinlence alanı oluşturmaktır. Bu sayede daha sağlıklı vakit geçirme keyfini onların yaşamlarına kazandırmış oluyoruz. Onların bu mutluluğu bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi.

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