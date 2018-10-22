Batı Akdeniz'in zenginlikleri YÖREX'te

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Döşemealtı halısından nara, Kumluca domatesinden Burdur ceviz ezmesine, Alanya muzundan Manavgat susamına kadar pek çok ürünü tanıtacak.

ATB öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek YÖREX'te, yöresel ürün şöleni yaşanacak. Yöresel ürün zengini Batı Akdeniz, 24 Ekim'de başlayacak YÖREX'te ürünlerini ziyaretçiyle buluşturacak. Döşemealtı halısından nara, Kumluca domatesinden Burdur ceviz ezmesine, Alanya muzundan Manavgat susamına, haşhaştan Alaca dokumaya Kumluca ernez balından İbradı pekmezine kadar çok sayıda yöresel ürün ANFAŞ Fuar Merkezi'nde olacak.

Batı Akdeniz'in binlerce yıllık yöresel ürün birikimini YÖREX'te sergileyeceğini kaydeden ATB Ali Çandır, Antalya standında coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinden coğrafi işaretli Korkuteli Karyağdı armuduna kadar çok sayıda ürünün ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi. Stantta Antalya piyazının yanı sıra turunç ve bergamut reçeli, portakal suyunun ikram edileceğini söyleyen Çandır, “7 bin metrekare alanda Anadolu turu atmak isteyenleri YÖREX'e bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız YÖREX'i görmeli" dedi.

ANTALYA PİYAZI YÖREX'TE

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, YÖREX'in fuarın ötesinde bir organizasyon olduğunu belirterek, Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişinin buluşma noktası haline geldiğini söyledi. ATSO'nun coğrafi işaret tescili aldığı Antalya piyazının YÖREX'te ikram edileceğini belirten Çetin, yerel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. YÖREX'in yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında büyük destek sağladığını vurgulayan Çetin, “YÖREX'e büyük emek harcayan Ali Çandır ve ekibine, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Herkesi bu şölene davet ediyorum" dedi.

ALACA DOKUMA YÖREX'TE

Burdur, Isparta YÖREX'e Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) çatısı altında katılacak. BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, YÖREX'in yerel tatların ve ürünlerin tanıtımı, katma değer ve markalaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek, Türkiye'nin en önemli fuarları arasında yer alan YÖREX'in ekonomiye ciddi katkı sağladığını vurguladı. BAKA standında gül, lavanta ile elmadan üretilen gıda ve kozmetik ürünlerinden, gül lokumu, lavanta balı, kapari, Bucak Salebi, ceviz ezmesi, Yalvaç hamursuzu, Isparta ekmeği, keşkek, rezene, haşhaş kıtırı, Yassıgüme Dimrit üzümü ve Melli incirine kadar yöresel lezzetler ile Alaca dokumalar, Isparta halısı, gül, lavanta ile deriden üretilmiş hediyeliklere kadar çok sayıda yöresel ürünün tanıtımı gerçekleştirileceğini bildiren Madenci, “Yeni işbirliği ve bağlantıların gerçekleşmesini hedeflediğimiz YÖREX'in ülke ve bölge ekonomimizin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağını ümit ederek hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

ALTIN SUSAM YÖREX'TE

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO olarak yer yıl olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te stant açacaklarını belirtti. Manavgat'ın ekonomik gücünü, yöresel değer ve ürünlerini en iyi şekilde YÖREX'te tanıtacaklarını kaydeden Boztaş, "Standımızın görselliği, ürünlerimizin zenginliği ile bu yıl da ilgi odağı olmaya devam edeceğiz. Manavgat Susamı, Manavgat Portakalı, Manavgat Zeytini ve Zeytinyağı, Manavgat Narı, Manavgat Belenobası Karpuzu, Manavgat Defnesi, Manavgat Keçiboynuzu fuarda Manavgat'ın ürünlerini Türkiye'nin beğenisine sunacağız. Manavgat, markalar şehri için güçlü bir potansiyele sahip. Biz de bu gücümüzü fuarda en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

Fuara ilginin her geçen yıl arttığına vurgulayan Boztaş, herkesi fuara ve Manavgat standına davet etti.

COĞRAFİ İŞARETLİ AVAKADO YÖREX'TE

Alanya TSO Başkanı Mehmet Şahin, YÖREX'in yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasındaki rolüne dikkat çekerken, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin YÖREX'te olacağını bildirdi. Coğrafi işaret aldıkları avokadonun Alanya standında ziyaretçilere sunulacağını kaydeden Şahin, coğrafi işaretli yeni dünyanın tanıtımını da stantta gerçekleştireceklerini bildirdi. Alanya ipek dokumasının, şalvarının, el sanatlarının ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını söyleyen Şahin, Alanya muzunun da stantta yerini alacağını duyurdu. Şahin, "Herkes YÖREX'i görmeli" dedi.

KUMLUCA ERNEZ BALI YÖREX'TE

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, YÖREX'e Kumluca Ticaret Borsası ile birlikte katılacaklarını duyurdu. Sebzenin başkenti Kumluca'nın domates, biber, patlıcan, salatalık gibi yaş sebzesiyle YÖREX'te olacağını bildiren Günay, dünya markası coğrafi işaretli Finike portakalının da YÖREX'te ziyaretçilere sunulacağını kaydetti. Günay, Türkiye'nin en iyi narı yalnız narının da YÖREX'te olacağını bildirdi. Coğrafi işaret başvurusu yapılan Ernez balının da YÖREX'te ziyaretçilere tanıtılacağını duyuran Günay, “Yöresel ürünlerimizin bilinirliğini YÖREX sayesinde artırıyoruz. Anadolu'nun rengini, sesini duyurma imkanı buluyoruz. Antalya Ticaret Borsası 9 yıl önce tohum attı. Bu tohum şimdi ağaca dönüştü, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

DÖŞEMEALTI NARI BU FUARDA

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç da her yıl YÖREX'e katıldıklarını belirterek, Türkiye'nin en renkli fuarında yöresel ürünlerini tanıttıklarını kaydetti. Coğrafi işaretli Döşemealtı Halısı'nı YÖREX'te katılımcılara dokuma tezgahıyla birlikte tanıtacaklarını belirten Genç, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından narı da ziyaretçilerin damak tadına sunacaklarını söyledi.

İBRADI TARHANASI İKRAM EDİLECEK

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ise YÖREX'te İbradı'nın kestanesi, tarhanası, baklavası, şerbeti, pekmez çeşitlerimiz, balı, reçel çeşitleri, adaçayı ve kekiğiyle yer alacağını bildirirken, fuarda tarhana sunumu, şerbet ve kestane ikramı olacağını kaydetti. Küçükkuru, “YÖREX, yöresel değerlerimize sahip çıkmak adına oldukça etkili bir organizasyon. Geleceğimiz olan çocuklarımız yöresel ürünlerimizi tanıyıp onlara sahip çıkmalı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

SAKİN ŞEHİR EĞİRDİR YÖREX'TE

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengör, sakin şehir Eğirdir'i her platformda tanıttıklarını belirterek, YÖREX'te de yöresel ürünlerini sergileyeceklerini kaydetti. Başkan Şengör, elma suyundan elma reçeline, elma cipsine kadar çok sayıda ürünün tanıtılacağını bildiren Şengör, “Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz" dedi.

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