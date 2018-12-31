Batı Akdeniz'in dış ticareti, 746 milyon dolar fazla verdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BATI Akdeniz Bölgesi illeri Antalya, Isparta ve Burdur, 2018 yılı Kasım ayı sonuna göre 11 aylık dönemde 1 milyar 611 milyon dolar ihracata karşı, 864 milyon ithalat yaptı. Üç il toplamda 746 milyon dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı ihracat ve ithalat verilerine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in daha önceki aylarda açıkladığı verilere göre yapılan değerlendirmede, Batı Akdeniz illeri Antalya, Isparta ve Burdur, Türkiye'nin en büyük problemi olan cari açığa karşı bu yıl da büyük başarı sergiledi. Üç ilin ihracatı ithalat rakamlarının üzerine çıkarak, toplamda yüzde 46.4 oranında dış ticaret fazlası oluşturdu. 11 aylık dönemdeki toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3 oranında artışla 1 milyar 611 milyon dolar oldu. Toplam ithalat ise yüzde 35.8 azalarak, 864.7 milyon dolara geriledi. Üç il toplam ihracat ve ithalat rakamlarına göre, 746 milyon dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardı.

ANTALYA 457 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Antalya'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre artarak 121.1 milyon dolar, ithalat artarak 85.5 milyon dolar oldu. 11 aylık toplamda ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artarak 1 milyar 239 milyon dolar, ithalat da 1 milyar doların üzerindeyken 782 milyon dolara geriledi. Antalya, dış ticaret endeksinde, 457 milyon dolar fazla vermeyi başardı. Kasım ayındaki dış ticaret artısı ise 36 milyon dolar oldu.

ISPARTA 138 MİLYON DOLAR ARTI VERDİ

Isparta'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017'nin aynı ayına göre azalarak 16.5 milyon dolar, ithalat azalarak 1.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda Isparta'nın dış ticaret endeksi, 14.6 milyon dolar fazla verdi. Isparta'nın 11 aylık dönemdeki ihracatı geçen yıla göre artarak 184.8 milyon dolar olurken, ithalatı ise yüzde 50'nin üzerinde azalarak 46.5 milyon dolara geriledi. Dış ticaret endeksinde, 138 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlalığı oluşturdu.

BURDUR'DAN 151 MİLYON DOLARLIK FAZLA

Burdur'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017'nin aynı ayına göre azalarak 20 milyon dolar, ithalat azalarak 1.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda dış ticaret endeksi, 18.3 milyon dolar fazla verdi. 11 aylık dönemdeki ihracatı geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşayan Burdur'un, ithalatı ise 13 milyon dolar civarında azaldı. 11 ayda 187.5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren il, aynı dönemde 36.3 milyon dolar ithalat yaptı. Dış ticaret endeksine göre Burdur, 151 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.