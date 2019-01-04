Batı Akdeniz'in araç sayısı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı verilerine göre Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 368 bin 678 olarak açıklandı.

TÜİK, 2018 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin 238 adet taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

ANTALYA TÜRKİYE 4'ÜNCÜSÜ

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde ise toplam 1 milyon 368 bin 678 taşıt bulunduğunu söyledi. Antalya'da itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 58 bin 357 adet taşıtın bulunduğuna değinen Öncel, bu araçların yüzde 47'sini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu kaydetti.

Antalya'nın araç sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldığına işaret eden Öncel, Antalya'nın 278 bin 607 motosiklet sayısıyla İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldığını kaydetti.

ISPARTA 29'UNCU SIRADA

Abdi Öncel, Isparta'da ise trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 649 adet taşıt bulunduğunu kaydetti. Bu araçların yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında iller bazında 29'uncu sırada yer alıyor.

BURDUR'DA ARAÇ SAYISI

Burdur'da ise 134 bin 672 adet taşıtın bulunduğunu kaydeden Öncel, bu taşıtların yüzde 40,8'ini otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu söyledi. Burdur, trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında iller bazında 37'nci sırada yer alıyor.