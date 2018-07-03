Batı Akdeniz'de ihracat rekoru

ANTALYA, () - ANTALYA, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de yılık ilk yarısında 932 milyon 697 bin 231 dolar olarak gerçekleşti.

Batı Akdeniz Bölgesi'nden ihracat rakamları 1 milyar dolar sınırına ulaştı. Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'de 1 Ocak- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında yüzde geçen yılın aynı dönemine oranla 10,37 artışla 932 milyon 697 bin 231 dolar ihracat gerçekleşti. Batı Akdeniz'de haziran ayında gerçekleşen ihracat ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,85 gerilemeyle 140 milyon 238 bin 130 dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında yaşanan gerilemeye Ramazan Bayramı tatilinin etkili olduğu kaydedildi. Bölge ihracatının temmuz ayının ilk yarısında 1 milyar doları aşması beklenirken, yıl sonu hedefi ise 2 milyar dolar belirlendi.

Bölge ihracatının lokomotifi yaş meyve ve sebze ile maden sektörü oldu. Bölgeden en fazla ihracatı 272,9 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Madencilik sektöründe 245 milyon 794 bin 473 dolar, kimya sektöründe 80 milyon 842 bin dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe 71 milyon, demir-demir dışı metaller sektöründe ise 47 milyon 854 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bölgenin aylık dilimdeki toplam ihracatı ise 932 bin 697 milyon 231 dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN MERMER

Batı Bölgesi'nde en fazla ihraç edilen ürün ise mermer ham plakaları oldu. Türkiye'nin önde gelen mermer üretim ve ihracat merkezi olan Batı Akdeniz'den 6 aylık dönemde 118 milyon 804 bin 974 dolar değerinde mermer ham plakası ihraç edilirken ikinci sırada ise 86 milyon 616 bin 815 dolar ihracat rakamı ile domates yer aldı.

İHRACATTA ÇİN LİDER

batı Akdeniz bölgesinden en fazla ihracat 130,2 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleşti. Çin'i 68 milyon 988 bin dolarla Almanya takip ederken, geride kalan 6 aylık dönemde bölge ihracatının ciddi oranda ivme kazandığı ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Batı Akdeniz'den Rusya'ya 6 aylık dönemde 63,5 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ihracat artışı yüzde 235,14 oldu. Bu ülkeye ihracatın sonbaharda sera üretiminin başlamasıyla daha da artması öngörülüyor. Batı Akdeniz'den 6 aylık dönemde ihracat gerçekleştirilen ülke ve gümrük bölgesi sayısı ise 142 oldu. Bölgeden, 75 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleşirken, bu ülkelerin 22'sine 10 milyon dolar ve üzeri, 13'üne 20 milyon dolar ve üzeri, 1'ine ise 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölge ihracatını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde yaş meyve sebze ve mermer sektörlerimizin yanı sıra diğer sektörlere yönelik de URGE projeleri düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Bahar, "Aynı zamanda ihracatımızın lokomotifi olan sektörlerimizin ana pazarlarındaki payını artırmanın yanı sıra alternatif pazarlarda güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ülke ekonomimizin gelişiminin üretimden ve ihracattan geçtiği ortadadır. Bu nedenle üretim yapan ancak ihracat yapmayan firmalarımızı ihracat ailesine dahil etmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yönde altyapı çalışmalarımız başladı" dedi.

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