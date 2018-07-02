Batı Akdeniz'de araç yoğunluğu

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılı mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiki verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 milyon 496 bin 627 bin motorlu taşın bulunuyor.

TÜİK'in verilerine göre Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin

85 motorlu taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ANTALYA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan batı Akdeniz Bölgesi'ndeki taşıt sayısı ise 1 milyon 496 bin 627 bin olarak kaydedildi. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 40 bin 752 taşıtın bulunduğunu ifade etti. Öncel, bu taşıtların yüzde 46,9'unu otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu ifade etti. Abdi Öncel, Antalya'nın araç sayısı bakımında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldığı vurguladı.

Abdi Öncel, Antalya'nın 273 bin 437 motosiklet sayısıyla da 300 bin 408 motosikletin bulunduğu İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

ISPARTA 29. SIRADA

Isparta'da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 174 bin 258 taşıt bulunduğuna değinen Abdi Öncel, bu taşıtların yüzde 46,5'ini otomobil, yüzde 21,3'ünü motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade etti. Isparta araç sayısı bakımında 29. sırada yer alıyor.

BURDUR'DA ARAÇ SAYISI

Burdur'da ise mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 134 bin 617 olarak kaydedildi. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, bu taşıtların yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 24,7'sini motosiklet, yüzde 16,4'ünü traktör, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğunu söyledi. Burdur, araç sayısı bakımından 37. sırada yer aldı.