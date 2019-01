Bataklıktaki çamura saplanan at kurtarıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da dere kenarındaki bataklığa düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı kırsal Mahallesi'nden geçen derenin kenarında otlayan bir at, akarsu yatağındaki bataklığa düştü.Bulunduğu yerden kurtulmaya çalışan at, iyice çamura saplanınca sahibi ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Bir süre atı kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri halat yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından atı çamurlu bataklıktan kurtardı.Çamura bulanan at, itfaiye ekiplerce tazyikli suyla yıkanarak sahibine teslim edildi.

