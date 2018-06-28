İZMİR'de sağlık alanında köşe yazarlığı yapan 35 yıllık gazeteci Bülent Katarcı, başucu kitabı 'Yüz Doktor Yüz Hastalık' ile hastalıkları tanıtarak, belirtileri ve hangi durumlarda hastaneye gidilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara bilgi veriyor.

100 İzmirli doktordan aldığı bilgileri bir kitapta toplayan Gazeteci- Yazar Bülent Katarcı, 'Yüz Doktor Yüz Hastalık' kitabının şifa arayan kişilere yol gösterdiğini söyledi. Kitapta, 100 profesörün 100 farklı hastalıkla ilgili ip uçları verdiğini anlatan Katarcı, kitabın ortodontiden bel ağrısına, kişiye özel kanser tedavilerinden, glokom, menisküs yırtılması, solunum yolu tıkanıklığı, saç dökülmesi, varis, reflü, tırnak batması gibi çok farklı konularda hastalara yol gösterici olunduğunu ifade etti. Yazıları 3 yılda topladığını vurgulayan Katarcı, "Kitapta sağlıklı çocuk izlenimi, akılcı antibiyotik kullanımı, ergenlik sivilcesi, uyku apnesi, adet düzensizliği ya da sarı nokta hastalığı hakkında özet bilgilere ulaşmak mümkün. Hem tanı hem de çözüm yolları anlatılıyor" dedi. Yıllarca sağlık üzerine köşe yazıları hazırladığını belirten Bülent Katarcı, "Yazılarımı okuyamayanlar oluyordu. Bunları tarihe mal etmek ve bir araya getirerek okuyuculara ulaştırmak istedim. Bir okuyucum, 'başucumda 100 doktor var' diye bir yorum yazmış. 35 yıllık birikimin sonucu bir kitap haline geldi" diye konuştu. Yeni kitabının hazırlıklarına başladığını ifade eden Bülent Katarcı, hastalıksız ve sağlıklı yaşam konularında bilgi vereceğini dile getirdi. Yıl sonunda basılması planlanan kitapta hastalanmadan önce neler yapılması gerektiğine dikkat çekeceğini söyleyen Katarcı, "Yeni kitapta alternatif tıpa ağırlık veriyorum. İnsanlar bir sağlık sorunu yaşadığında nereye gideceğini şaşırıyor ve çok doktor arayışına giriyor. Nokta atışı yapıp insanlara doğru adresi vermeye çalışıyorum" dedi.

İZMİR, ()

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