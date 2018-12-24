Başsavcı Yurdagül: Kızılay’ın yanındayız

ADANA,()- ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk Kızılayı Adana Şubesi'ni ziyaret etti. Yurdagül, "Kızılay'ın yanındayız"dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Başkan Ramazan Saygılı ile görüşen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Kızılay savaşta, barışta hayatın tüm alanlarında milletine hizmet eden güzide bir kuruluştur. Hem dünyada hem ülkemizde gayretli çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz. Milletimizin iyilik eli olan Kızılay'ın başarılı çalışmalarını sürdürürken bizler de, bize düşen her türlü desteği vereceğimizi ve Kızılay'ın yanında olduğumuzu bildirmek isteriz" dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyledi. Saygılı, Adana Adliyesi'nin kan bağışları, kök hücre ve sosyal yardımıyla her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu anımsatarak, "Bu desteklerine teşekkür ediyoruz. İş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

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