Başsavcı Yurdagül, liselilerle buluştu

ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?' projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya gelip, soruları yanıtladı. Yurdagül, “Toplumda belli bir düzen içinde yaşayabilmek için kurallara ihtiyacımız var. Önemli olan, o kuralların ne kadar katı oldukları veya uymadığımızda nasıl cezalarla karşılaşacağımız değil, bu kuralları ne kadar içselleştirdiğimiz ve benimsediğimizdir" dedi.Suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla yürütülen proje etkinlikleri çerçevesinde Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, Turgut Özal Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenciye adalet, suç, bağımlılık ve istismar konularında bir seminer verdi. Geleceğin hakim, savcı ve avukatları olacak olan öğrenciler, Başsavcı Yurdagül’e mesleğiyle ilgili sorular sordu.

UYUŞTURUCUYA KARŞI DUYARLI OLUN

Öğrencileri zararlı bağımlılıklara karşı uyaran Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, liselilerin bağımlılık üzerinden rant elde eden insanların ilgi alanı yaşlarında olduğunu vurguladı. Yurdagül, "Uyuşturucu bağımlılığı, tahmin edebileceğinizin ötesinde önemli bir konu. Çok kritik bir dönemdesiniz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de sadece sokak satıcılarından ele geçen uyuşturucu hap miktarı 15 milyon adet. Türkiye nüfusunu düşününce, 1 yıl içinde yakalanan uyuşturucu hap sayısı, toplumumuzun büyük bölümünü, geleceğimizi ve gelecek nesillerimizi etkileyecek büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden uyuşturucuya karşı duyarlılığınızı üst seviyede tutun ve sonradan çok pişman olacağınız, üzüleceğiniz süreçlere girmeyin. Kendinize, ailenize, çevrenize ve topluma zarar verecek bağımlılıklardan uzak durmanızı diliyorum" dedi.



ADALET, HAK EDİLENİN VERİLMESİDİR

Adalet kavramına da değinen Başsavcı Yurdagül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adalet, herkese hak ettiğinin verilmesidir. Bu hak etme hem olumlu hem olumsuz anlamdadır. Yani suçluysa, adil bir şekilde ceza verilmeli, mağdursa hakkı teslim edilmelidir. Bununla birlikte toplumda belli bir düzen içinde yaşayabilmek için kurallara ihtiyacımız var. Önemli olan, o kuralların ne kadar katı oldukları veya uymadığımızda nasıl cezalarla karşılaşacağımız değil, kuralları ne kadar içselleştirdiğimiz ve benimsediğimizdir. Eğer biz kuralları içselleştirip benimsemiş olursak, sorunların üstesinden geliriz."

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