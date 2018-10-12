Başsavcı Yağcı'dan hayırlı olsun ziyareti

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Baro Başkanı Ramazan Gedik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, geçen hafta yapılan Baro Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ramazan Gedik'i adliyedeki Baro Bürosu'nda ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyaretinden dolayı Başsavcı Yağcı'ya teşekkür eden Gedik, "Yeni dönemde de Burdur Barosunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Adliye ile olan ilişkilerimiz gayet iyi. Bundan sonra da beraberce diyalog ve istişare içinde görevimizi yapacağız" dedi.

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