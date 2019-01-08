Başsavcı Keskin'den Vali Bilmez'e tebrik ziyareti

Safa ATMACA/VAN,()-CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'e tebrik ziyaretleri sürüyor.Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van'a atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez'i makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez de, güzel temennileri için Başsavcı Keskin’e teşekkür etti.

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