Başsavcı Günüç: Hükümetimiz savcılık birimini daha şeffaf hale getirmiştir

ADANA'nın Ceyhan İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç ve Adalet Komisyonu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Alper Bilgin Ceyhan'daki Gazeteciler ile bir araya geldi.Burada konuşan Başsavcı Kadir Günüç, doğru bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti. Günüç, "Vatandaşlarımızın haklarını savunmak, bu ülke için hizmet ve doğru habercilik sergileyen gazetecilerin, kulaktan dolma bilgilerle değil de, yasalar çerçevesinde gerçek bilgileri alabilmesi için hükümetimiz savcılık birimini daha şeffaf hale getirmiştir" dedi.Gizliliğin daha önce esas olduğunu ancak gelişen teknoloji ile mülki amir ve savcıların çok kolay tanınır hale geldiğini belirten Başsavcı Günüç şöyle devam etti:"Haber yapılırken bir takım hukuki hatalar yapılabiliyor. Bunların önüne geçebilmek adına bundan sonra basınımız ile iç içe çalışacak. Halkımızın haklarını savunarak doğru bilgi almasını sağlayacağız. Eski gizlilik bitti, yeni teknoloji ile artık herkes savcı ve hakimleri kolay bulabiliyor. Şeffaf ve devletimizin izin verdiği kurallar içerisinde basınımız bizden doğru bilgi alabilecek ve haberlerini doğru kaynaktan yapacaktır. Bizlerde halkımızı uyaracak önemli konu ve mevzuatları hızlı ve doğru şekilde halkımıza aktaracak, sizlere anlık bilgi akışı sağlayacağız" dedi.Adalet Komisyonu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Alper Bilgin ise, "Lekelenmeme hakkı, mahkumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği çerçevesinde herkesin haklarını koruyarak, doğru bilgi akışı sağlamak ve her iki tarafın mağduriyet durumunu ortadan kaldırmak için böyle bir proje geliştirdik. Basınımızın yerinde ve doğru bilgi almasını sağlarken adalet dağıtan bireyler olarak vatandaşımızın da mağdur olamamasını sağlayarak iyi bir hizmet sunarız. WhatsApp grubundan mahkeme kararları ve mevzuatlarla doğru bilgi akışı sağlayarak eski bilinci kırmış olacağız" dedi.

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