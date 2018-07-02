Başpehlivan Ali Rıza Kaya oldu

ADANA Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı anısına organize edilen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’nin 4’üncüsü Göller Yaylası’nda gerçekleştirildi.Rakiplerini yenerek Başpehlivan olan Ali Rıza Kaya 7 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Ali İhsan Arınç 2. olurken, Faik Sezgin’de 3. oldu. Türkiye’nin dört bir yanından 295 pehlivanlar er meydanında mücadele verdi.Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin işbirliğiyle organize edilen 4. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapıldı. Güreşlerde toplam 41 bin lira para ödülü dağıtıldı. Karakucak Talimnamesine göre yapılan güreşlerde, lisanslı güreş hakemleri görev yaptı.4. yapılan İsmet Atlı Karakucak güreşlerinde güreş ağası açık artırmada 40 bin TL vererek Veteriner Hekim Ali Demir güreş ağası oldu. Güreş ağası olan Ali Demir, güreş ağası kıyafetini giyerek davul ve zurna eşliğinde er meydanında tur atarak vatandaşları selamladı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "İsmet Atlı Karakucak güreşlerini üçünü Kozan’da yaptık. 4. ise Göller Yaylası’nda gerçekleştirdik. Tekrar belediye başkanı olur isem 5.’de burada yapacağım. Kaybedersem de bu geleneği inşallah bozman. Bu güzel yaylamızda devam ettirir"dedi.

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