Başkonsolostan Ata’ya büyük saygı

ÇEK Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Petr Mares, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti. Başkonsolos Mares’a, Atatürk rozeti hediye eden Başkan Salman, rozetin hediye edilmesinin ardından Mares’ın rozeti yakasına takmasından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

Yalova’nın Türkiye’nin önemli kaplıca merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Salman, Çek Cumhuriyeti’nde Karlovy Vary kenti ile Yalova’nın kaplıca sağlık turizmi yönünden ortak özellikleri olduğunu söyledi.

Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Petr Mares’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Salman, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim Kentim’ dediği Yalova’da sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Karlovy Vary kenti ile Yalova’nın kaplıca sağlık turizmi yönünden ortak özellikleri var. Çünkü iki kentin sularında şifa bulanlar var. Bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ama şunu belirtmek isterim ki Termal Kaplıcaları doğası itibariyle Karlovy Vary’den bir adım daha öndedir. Ayrıca Sayın Başkonsolosun destekleriyle Atatürk’ün kaldığı Carlsbad Plaza Oteli’ne Mustafa Kemal Atatürk’ün de yer alacağı bir özel tablo hediye etmek isterim. Bununla birlikte bu kentimizle kardeş şehir olmak için yazışma talimatı verdiğimi belirtmek isterim. Bu konuda sizlerin de destek vermenizi istiyorum” dedi.

Başkan Salman, ziyaretin sonunda Mares’a, Yalova tanıtımına katkı sağlayacak hediyeler takdim etti. Mares’a, Atatürk rozeti de hediye eden Başkan Salman, rozetin hediye edilmesinin ardından Başkonsolos Mares’ın rozeti yakasına takmasından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.



FOTOĞRAFLI