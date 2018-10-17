BASKF'de mevcut başkan Osman Kılıç güven tazeledi

BURSA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Osman Kılıç, güven tazeledi.Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan seçimli kongreye 708 delegenin 609’sı katılım gösterdi. Başkan Osman Kılıç, oy kullanan 609 delegenin 359’unun desteğini alırken, rakibi Cem Gençoğlu ise 250 oy aldı. Bu sonuçla Başkan Kılıç güven tazeleyerek 3 senelik daha göreve getirildi.Başkan Osman Kılıç, yeniden göreve getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Bugün demokrasi kazandı. Diğer aday Cem Gençoğlu’na da teşekkür ederim. Özellikle delegelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelerek bize önemli destekler veren delegelerimiz teveccüh gösterdi. Oylarınızı bana verdiğiniz ve yeniden göreve getirdiğini için çok teşekkür ederim. Bursa futbolunu hep birlikte geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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