Basketbolun iki markası Karesi'de buluştu

BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ve Genel Menajeri Turgay Zeytingöz'ü ağırladı.

Balıkesir'in İki kardeş kulübü Karesispor ve Banvit yöneticileri biraraya geldi. Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ve Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz'a basketbola verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Kılıç, Karesispor'u Banvit karşısında aldığı galibiyetten dolayı da tebrik etti.

Karesispor Kulübü kurulduğundan bu yana Banvit Basketbol Kulübüyle kardeş takım olarak, Karesispor'un üst üste lig atlamasında Banvit'in büyük desteği olduğunu belirten Başkan Yılmaz'da, Banvit'in basketbol için önemine değindi. Balıkesir'in basketbol ile spora değer kattığını ifade eden Yılmaz, "Balıkesir'i medeni, spora duyarlı ve basketbola değer veren bir şehir olarak tüm dünyaya tanıttılar. Tabii bizim oynadığımız Bandırma Kırmızı takımı, gençlerin oynadığı, tamamı Genç Milli, çok güzel bir takım. Balıkesir'in güzelliklerini beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Kendilerine ve tüm çalışanlarına basketbola yaptıkları yatırım ve Balıkesir'imize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Çünkü her iki tarafta da, Bandırma'da da burada da kapalı gişe maçlar oynanıyor. Bu da Balıkesir'in bu işi özümsediğini, genlerindeki basketbolun karşılığını verdiğini ve Türkiye'de basketbolda bir merkez olma yolunda ilerlediğimizi gösteriyor. Ben emeklerinden dolayı, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma armağan etti.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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