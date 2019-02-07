Basketbol yarı final müsabakaları başladı

OSMANİYE, () - TÜRKİYE Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakaları Osmaniye'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal spor organizasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakalarına açılış seremonisiyle start verildi. Türkiye Finallerine vize almak için 14 farklı ilden kız - erkek toplam 16 okul takımında 220 sporcu mücadele ediyor.

Kızlarda ilk müsabaka Merkez Spor Salonunda, erkeklerde ise ilk müsabaka saat Tosyalı Spor Salonunda başladı. Müsabakalar 10 Şubat'ta sona erecek. Tüm il takımlarına başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, tüm sporseverleri basketbol heyecanına davet etti.



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