OSMANİYE, () - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 Sezonu U14 (Kızlar) Bölge Şampiyonası Osmaniye'de başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalara; Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Niğde, Osmaniye, Kayseri ve Adıyaman illerinden 8 takım katıldı. Eş zamanlı olarak kızlarda Sakarya, Kütahya, Amasya, Osmaniye, Diyarbakır ve Rize ilerinde gerçekleşen u14 Bölge Şampiyonası 4'erli gruplar halinde devam edecek.
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Basketbol Bölge Şampiyonası Osmaniye'de başladı
OSMANİYE, () - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 Sezonu U14 (Kızlar) Bölge Şampiyonası Osmaniye'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Spor Salonu'nda...
OSMANİYE, () - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 Sezonu U14 (Kızlar) Bölge Şampiyonası Osmaniye'de başladı.