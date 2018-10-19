Başkentray Projesi’nin yeşil alan düzenlenmesi tamamlandı

ANKARA, () - BAŞKENTRAY Projesi’nin hizmete geçmesiyle birlikte, Mamak Belediyesi tarafından başlatılan yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Başkentray’ın ilçe genelinde kalan hattında yapılan çalışmalar kapsamında Mamak Caddesi üzerinde 8 bin 821 metrekare yeşil alan, dinlenme alanları ve 7 bin 628 metrekarelik alandan oluşan 233 araçlık otopark vatandaşın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda yeşil alan, fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşu yolu, süs havuzu, pergole, kamelya ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 10 yılda 150 park yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısının 354’e yükseldiğini belirten Başkan Akgül, “Yeşil alanlar, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. İlçemizde bu değişime katkı sağlayan önemli merkezlerden biri. Bir proje yapılırken ilk planladığımız yeşil alanlar oluyor. Başkentray Projesi tamamlanır tamamlanmaz büyük bir alan çıktı ortaya. Bizde bu alanı yeşil alan ve otopark olarak değerlendirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk” dedi.

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