Başkent derbisi Mamak’ın

TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde oynadığı ilk maçı 16 sayı farkla kazandı.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Ankara DSİ ile karşılaşan yeşil-beyazlılar sahadan 80-64 galibiyetle ayrıldı. Başkent derbisini 24 sayı ile tamamlayan Erick Neal maçın adamı oldu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisinden yüzdeli başlayan Ankara DSİ, ilk periyodu 13-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte reaksiyon gösteren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son saniyede Erick Neal’ın adeta uçarak attığı şut ile periyodu 35-34 önde kapatmasını bildi. Üçüncü periyotta taraftar desteğini iyice arkasına alan yeşil-beyazlılar farkı çift hanelere çıkararak son çeyreğe 61-51 önde girdi. 4'üncü periyotta Ankara DSİ dış atışlarla fark eritmeye çalışsa da, yeşil-beyazlılar pota altında bulduğu sayılarla farkı korudu. Maçın son dakikalarında temposunu iyice artıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı daha da açarak maçtan 80-64 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

'SONUCA ULAŞMASINI BİLEN BİR TAKIMIZ'

Son ana kadar maçı bırakmayarak sonuca ulaşmasını bilen bir takım olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu da bizim hem fiziken hem de teknik açıdan ne kadar güçlü ve etkili bir takım olduğumuzun en büyük göstergesi oldu” dedi. Yeşil-beyazlıların sevincine soyunma odasında da ortak olan Akgül, "Bugün buraya gelen taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye ettiniz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI