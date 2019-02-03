Başkent derbisi Mamak'ın

BAŞKENT derbisinde Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Ankara D.S.İ Basketbol Takımı'nı uzatma sonunda 99-91 mağlup etti.Ankara D.S.İ Etlik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya, Ankara D.S.İ Basketbol Takımı maça 8-2'lik seriyle başladı. Cevap vermekte gecikmeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, oyuna kısa sürede dengeyi getirerek bu periyodu 22-22 beraberlikle kapadı. Ankara D.S.İ basketbol Takımı ikinci çeyreğin ilk dakikalarında oyuna hızlı başlayarak öne geçmeyi başardı. Agresif savunma ile rakibine cevap veren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bulduğu sayılarla 14-0’lık bir seri yakaladı. İki yabancısından 26 sayı bulan ve boyalı alanı etkili kullanan Yeşil-Beyazlılar devreyi 48-42 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte Erkan Yılmaz ve Alican Güney'in de devreye girmesiyle Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı açarak 63-48'e getirdi. Son 5 dakikada savunmayı sertleştiren Ankara D.S.İ Basketbol Takımı 4. çeyreğe girilirken farkı 11 sayıya kadar düşürse de Yeşil-Beyazlılar bu periyodu da 66-55 önde bitirdi.UZATMADA MAÇI KOPARDILARSon periyoda iyi başlayamayan Mamak Belediye Basketbol Takımı, rakibinin etkili oyununa cevap vermekte zorlandı. Farkı 1 sayıya kadar indiren Ankara D.S.İ Basketbol Takımı, maçın bitimine 5 dakika kala beraberliği sağladı. Temponun oldukça yükseldiği son dakikalarda rakip takım bulduğu üçlükle 87-84 öne geçti. Maçın bitimine son 14 saniye kala Erick Neal serbest atışlarla maça eşitlik getirdi ve maç uzatmaya gitti. 5. periyoda etkili başlayan Yeşil-Beyazlılar Efe Beşok ile maçın bitimine 3 dakika kala 6 sayılık avantaj yakaladı. Ankara D.S.i Basketbol Takımı gösterdiği reaksiyonla farkı düşürse de Mamak Belediyesi Basketbol Takımı maçı 99-91 kazanmayı bildi.

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