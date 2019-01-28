Başkasına ait ehliyeti polise verince yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde H.T adlı sürücü polisin yaptığı kontroller sırasında başkasına ait ehliyetle yakalandı.

Olay TEM Otoyolu çıkışında polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde meydana geldi. H.T. adlı sürücünün kullandığı 06 plakalı otomobil, Körfez Turnikeleri çıkışında polis tarafından kontrol amaçlı olarak durduruldu. Polis memuru araca ait evrakları incelerken otomobilin muayenesinin olmadığını görünce tututank tuttu. Tutanağa imza atma aşamasında polis memuruna ehliyeti olmadığı için başkasının ehliyetini verdi. Polis memuru, verilen ehliyetin şahsa ait olmadığını görünce H.T ifadesi alınmak üzere Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muayenesi nesi olmayan araç parka çekilirken, ceza yazılan şahıs ve ehliyetin asıl sahibi çağrılarak karakola gönderildi.

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